Rocío Ramos Sotomayor es una joven de 19 años de Ate que perdió la memoria tras ser atropellada por una combi hace cinco días en Huaycán, cuando salía a matricularse a un nuevo ciclo de su centro de estudios.



Al consultarle a la agraviada sobre sus recuerdos del accidente, afirma no recordar nada ni de su estancia en el hospital, ni del impacto que recibió.



Los médicos le han dicho a la madre que los niveles de la joven están en orden; no obstante, la mujer afirma que no confía en este diagnóstico de los galenos por el extraño comportamiento que ha estado presentado su hija. El día de ayer habría tenido un ataque de pánico tras escuchar un sonido.



ACCIDENTE



De este accidente al menos 14 personas resultaron heridas y en los videos se observa cómo el conductor, identificado como Jesús Huamán Castellanos, huye del lugar.



El vehículo involucrado cuenta con aproximadamente 17 papeletas no pagadas desde el 2013 y la madre de la agraviada pide que el dueño de la empresa se haga responsable por los daños ocasionados.



Mi hija se ha llevado la peor parte, sostuvo la mujer, notoriamente afectada, quien se encuentra muy preocupada por las secuelas que puede llegar a tener la joven de 19 años.

Además hoy dia 04 de Junio en el calendario del Perú.

