GRABADO el 24-06-2025

¿EL PROCESO ESTUVO VICIADO? Delia Espinoza pide respuestas a la JNJ sobre restitución de Benavides

ALGO NO CUADRA La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún no ha podido explicar dónde se encuentra la resolución firmada por los seis magistrados, el acta y el video de la sesión en la que se acordó la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En respuesta a un oficio de la JNJ, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remarcó que el 16 de junio recibió una resolución incompleta por parte del organismo, ya que no contaba con la firma de todos sus integrantes. Inclusive, el abogado de Benavides, Juan Peña, se pronunció sobre la falta de la resolución con las 6 firmas: Esperamos que la JNJ responda. Y si no lo han hecho, han cometido un delito y deberán ser sancionados, declaró.





noticiasperu loultimonoticiasperu noticiashoyperu ultimasnoticias deliaespinoza patriciabenavides juntanacionaldejusticia ministeriopúblico

Desde El Búho pe

Loreto: Parroquia prepara mil juanes por San Juan en Iquitos PASÓ EN EL PERÚ.

Cusco celebró el Inti Raymi pero olvidó despedir a uno de sus grandes maestros PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Asfah rechaza archivamiento de denuncias constitucionales contra Dina Boluarte.

Junín: Ministro defiende programa de Boluarte en TV Perú: El Gobierno tiene derecho a comunicar.

EL CONGRESO TIENE MIEDO En medio de escándalos, Congreso prohíbe a sus trabajadores hablar a medios.

Junín: Cientos de creyentes no entraron al nevado del Huaytapallana por el Año Nuevo Andino.

Cusco: Descontrol y comercio irresponsable opacan las Fiestas del Cusco.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro defiende programa de Boluarte en TV Perú y Cusco celebra el Inti Raymi.

MOMENTO CRÍTICO JNJ inicia procedimiento de ejecución forzosa para reponer a Patricia Benavides.

JNJ pide a la Policía desalojar a Delia Espinoza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿SACARÁN A DELIA A LA FUERZA? Tensión en la sede del MP tras alerta sobre posible ingreso policial.

El pacto en pie de guerra por la Fiscalía: ahora amenazan a Delia Espinoza shorts.

¿EL PROCESO ESTUVO VICIADO? Delia Espinoza pide respuestas a la JNJ sobre restitución de Benavides.

Crimen y legalidad: la ofensiva desde el Congreso para controlar el Ministerio Público shorts.

PASÓ EN EL PERÚ: Descontrol opaca la Fiestas de Cusco y Trabajadores de EsSalud protestan.

Además hoy día 25 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.