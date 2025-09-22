GRABADO el 22-09-2025

Dina desata su odio en EE.UU.: Insulta a peruanos que la rechazan: los llamó narcotraficantes

Desde Estados Unidos, Dina Boluarte vuelve a difundir mentiras sobre protestas en su contra y ataca a manifestantes



Adiós a Rafael Vela y José Domingo Pérez y acatar ley de Amnistía serían las primeras acciones de Tomás Gálvez



Filtran audio donde se intimida a testigo contra comandante PNP suspendido, Víctor Zanabria



Desde El Búho pe

Dina Boluarte no puedo escapar: gritos de "asesina" la persiguieron hasta en la ONU en EE.UU..

Tomasito comenzó la purga en el Ministerio Público y Dina patina en Nueva York Pico a Pico.

¡TIENE FE! José Domingo Pérez espera que Tomás Gálvez le deje trabajar y no lo retire como anunció.

PASÓ EN EL PERÚ: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

¿IRÁ A LA CÁRCEL? Denunciada por racismo: influencer podría enfrentar hasta 3 años de cárcel.

Ayacucho: Arana rechaza pedido de excluir a Fuerza Popular en elecciones.

Junín: Ciudadanos de Huancayo rechazan a César Acuña, aliado del gobierno de Boluarte.

¿A QUIÉN SIRVE LA PNP? Pagos millonarios a la Policía: así protege Southern sus minas en el sur.

José Domingo Pérez responde y rechaza a Gálvez por amenazas de querer retirarlo del Equipo Lava Jato.

¡No eran víctimas, eran terroristas!: El polémico discurso de Dina Boluarte ante la ONU.

Nuevo fiscal Tomás Gálvez echará a Rafael Vela y José Domingo Pérez Pico a Pico.

Susel Paredes: Sí, es difícil, pero los arequipeños y arequipeñas somos de retos. El Regreso.

Dina desata su odio en EE.UU.: Insulta a peruanos que la rechazan: los llamó narcotraficantes.

PASÓ EN EL PERÚ: Eduardo Arana rechaza pedido de excluir a Fuerza Popular en elecciones.

Jóvenes desenmascaran a la PNP: estos son los videos que la Policía no muestra de las protestas.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

