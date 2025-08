GRABADO el 26-07-2025

ALIANZA LIMA VS JUAN PABLO II FECHA 3 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

AlianzaLima visita a JuanPabloII por el TorneoClausura 2025 en el Estadio Mansiche este jueves 31 de julio a las 7:00 p.m. El equipo de Néstor Gorosito no pierde el paso en la Liga1, tras sumar de a tres en casa el pasado fin de semana, mientras que al frente, el cuadro de Chongoyape quiere tomarse una revancha. Sigue el partido EN VIVO Y EN DIRECTO A TRAVÉS DE LÍBERO.



Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO HOY

Alianza Lima vs. Juan Pablo II partido completo

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO 2025

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO RESUMEN

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO COMPLETO

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO GRATIS

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO ONLINE

Alianza Lima vs. Juan Pablo II reacción

Alianza Lima vs. Juan Pablo II reacciones en vivo

Alianza Lima vs. Juan Pablo II resumen

Alianza Lima vs. Juan Pablo II hoy

Alianza Lima vs. Juan Pablo II GOLES

Alianza Lima vs. Juan Pablo II Estadio Mansiche

Resumen de Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Partido completo Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Resumen completo Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO

Alianza Lima vs. Juan Pablo II en vivo 2025

Alianza Lima vs. Juan Pablo II en vivo

Alianza Lima vs. Juan Pablo II Liga 1

Alianza Lima vs. Juan Pablo II en vivo

Alianza Lima vs. Juan Pablo II 2025

Alianza Lima vs. Juan Pablo II 2025



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

ALIANZA LIMA VS JUAN PABLO II FECHA 3 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

Alianza Lima responde a Fossati tras pedido de postergación del clásico ante Universitario Líbero.

JERIEL DE SANTIS REGRESA A ALIANZA LIMA Líbero.

Jean Ferrari culmina su vínculo con Universitario de Deportes y se reveló su futuro Líbero.

JORGE FOSSATI pide POSTERGAR el clásico entre Universitario y Alianza Lima por el Clausura Líbero.

JAIRO CONCHA SE VA DE UNIVERSITARIO PARA JUGAR EN PALMEIRAS Líbero.

¿A Universitario? Edhu Oliva, ex Alianza Lima, firmó por bicampeón del fútbol peruano Líbero.

JORGE FOSSATI PIDE REPROGRAMAR EL CLÁSICO UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA QUÉ OPINAS Líbero.

SPORTING CRISTAL VS SPORT HUANCAYO FECHA 3 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

SPORTING CRISTAL 5-0 SPORT HUANCAYO: Hinchas celestes celebran y advierten a Alianza Lima Líbero.

YOSHIMAR YOTÚN RETORNÓ A LAS CANCHAS LUEGO DE UNA DURA LESIÓN Y ASÍ LO RECIBIÓ EL GALLARDO.

¿Jairo Concha dejará Universitario y fichará por Palmeiras de Brasil? Líbero.

Miguel Ángel Torres respondió a Jean Ferrari por criticar su postulación a Universitario Líbero.

ANTONIO GARCÍA PYE RESPONDIÓ A OSCAR IBÁÑEZ POR PROGRAMACIÓN DEL UNIVERSITARIO-ALIANZA LIMA Líbero.

ÓSCAR IBÁÑEZ le responde a UNIVERSITARIO por nueva fecha del CLÁSICO en el Torneo Clausura Líbero.

Además hoy día 01 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.