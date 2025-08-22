GRABADO el 22-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 22 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 22 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 22 de agosto del 2025.

Minsa lanza novedosa estrategia Wolbachia para combatir el dengue: qué es y cómo funciona.

Chosica: enfrentamiento entre pobladores e invasores deja un muerto y un herido.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 22 de agosto del 2025.

Betssy Chávez denuncia agresiones en su contra dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Comisión de Constitución retira propuesta de aumento de sueldos para senadores y diputados.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, es declarado persona no grata en territorio peruano.

"Diálogo abierto": programa completo del 21 de agosto del 2025.

Cancilleres de Perú y Colombia reafirman voluntad de mantener siempre el diálogo entre países.

Cusco: falsa alarma de bomba causó pánico en aeropuerto Velasco Astete.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 21 de agosto.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 21 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, jueves 21 de agosto del 2025.

