GRABADO el 10-11-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 10 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí iniciará una gira nacional de tres meses.

Misterios del cometa 3I/Atlas: ¿viajero interestelar o nave extraterrestre? .

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 10 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí lidera ceremonia de izamiento de bandera en centro educativo.

Taxi atropella a joven en cruce peatonal de San Isidro.

Premier Ernesto Álvarez sostuvo audiencia bilateral con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 10 de noviembre del 2025.

Caen ladrones de viviendas tras persecución y choque en Cercado de Lima.

Presidente Jerí: actualización del estado de emergencia nos permitirá actuar con mayor contundencia.

Incendio en almacén de reciclaje en Lurigancho-Chosica: bomberos logran confinar el fuego.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025.

El enigma del 3I Atlas: ¿misterio cósmico o simple visitante interestelar? I "Hora contacto" EN VIVO.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, domingo 9 de noviembre del 2025.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 10 de noviembre del 2025

video

Presidente José Jerí iniciará una gira nacional de tres meses

video

Misterios del cometa 3I/Atlas: ¿viajero interestelar o nave extraterrestre?

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 10 de noviembre del 2025

video

Presidente José Jerí lidera ceremonia de izamiento de bandera en centro educativo

video

Taxi atropella a joven en cruce peatonal de San Isidro

video

Premier Ernesto Álvarez sostuvo audiencia bilateral con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 10 de noviembre del 2025

video

Caen ladrones de viviendas tras persecución y choque en Cercado de Lima

video

Presidente Jerí: actualización del estado de emergencia nos permitirá actuar con mayor contundencia

video

Incendio en almacén de reciclaje en Lurigancho-Chosica: bomberos logran confinar el fuego

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025

video

El enigma del 3I Atlas: ¿misterio cósmico o simple visitante interestelar? I "Hora contacto" EN VIVO

video

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, domingo 9 de noviembre del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo