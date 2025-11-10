TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 10 de noviembre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Desde TVPerú Noticias
Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.
