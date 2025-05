GRABADO el 20-05-2025

Bryan Gómez admite que disparó en Jockey Plaza: Su versión y sus denuncias previas

Bryan Gómez es quien, el domingo en la tarde, causó temor a peruanos que disfrutaban su tarde en el Jockey Plaza. Se había peleado con otro hombre, cuando decidió sacar su arma no letal y disparar contra él. Por más que se intenta defender, tiene un rosario de denuncias.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MATINAL - MARTES 20 DE MAYO DEL 2025.

ADOLESCENTE DE 16 AÑOS MUERE DURANTE BALACERA DE BARRISTAS Y POLICÍAS.

DELINCUENTE MUERE TRAS DETONAR EXPLOSIVO EN UNA CASA.

Bryan Gómez admite que disparó en Jockey Plaza: Su versión y sus denuncias previas.

Menor muerto y policía herido tras enfrentamiento con barristas: Lanzan piedras, bombardas y balas.

Delincuentes son capturados tras ser vistos en videos de Tik Tok.

Comisión de Ética recomienda suspender a María Agüero por caso "Mochasueldo".

Así fue la caída de 'Los Cochinos de Ticlio Chico' con armas y municiones: Dedicados a la extorsión.

Un menor de edad fue grabado manejando una motocar por las calles de Tarapoto.

Arequipa: Policía obliga a conductor a hacer ejercicio para salvarse de multa.

Controversia por el Reinfo hereditario: "Esta medida busca impulsar la formalización".

Negocios empiezan confección de chalecos para motociclistas tras norma del MTC.

DAN ÚLTIMO ADIÓS A MENOR ASESINADO POR EXTORSIONADORES TRAS ATAQUE A COMBI.

Así fue la caída de 'Los Cochinos de Ticlio Chico' con armas y municiones: Dedicados a la extorsión.

Los contrató pero terminan atropellándola: Mujer muere por técnicos que instalaron internet en casa.

Además hoy día 20 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.