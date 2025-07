GRABADO el 17-07-2025

Carlos Bruce no descarta llegar a la alcaldía de Lima: Probablemente postularemos

A pocos meses de dejar el cargo de alcalde de Surco, Carlos Bruce, fue consultado por un equipo de 24 Horas sobre una llegada al cargo de la Municipalidad de Lima, y enfatizó, que se encontraría evaluando la posibilidad.



Todavía no puedo decirlo porque primero debo someterme a un proceso de selección interna en mi partido. Ya no puedo reelegirme en Surco, así que mis opciones se reducen mucho () Si mi partido (Somos Perú) me elige como su candidato a Lima, probablemente postularemos, mencionó.



LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD



En medio de los constantes casos de inseguridad ciudadana que se registran todos los días en Lima, la Municipalidad de Surco encabezado por Carlos Bruce anunció la donación de nueve camionetas para la Policía Nacional del Perú (PNP).



Los vehículos estarán a cargo del Escuadrón de Emergencia de la Policía que estarán patrullando en Surco () Las camionetas ya son de ellos (PNP), quienes deben encargarse del mantenimiento () En el Perú hay un déficit de Policías, manifestó.





Ingresa a http://ptv.pe/448449 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 17/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Gobierno de Dina Boluarte propone transmisión obligatoria del Himno Nacional.

No hay marcha atrás sobre sueldo de Dina Boluarte, asegura ministro de Economía.

Conductores de Scooters arriesgan su vida en las calles de Lima.

Lunes 21 de julio se lanza la ruta turista del Papa León XIV.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 17 DE JULIO DEL 2025.

Los Olivos: Vándalos desatan el terror enfrentándose con machetes y piedras.

Ministro de Transportes sobre tren Lima-Chosica: Pasaje podría costar 14 soles.

Roberto Chiabra previo a las elecciones de 2026: Me siento preparado para ser presidente.

Turista estadounidense muere en Lago Titicaca.

Arequipa: Productores lecheros advierten pérdidas millonarias si regresan bloqueos de vías.

Falso delivery es capturado tras intensa persecución.

Carlos Bruce no descarta llegar a la alcaldía de Lima: Probablemente postularemos.

Decenas de escolares se desmayan en desfile en Iquitos.

Rafael López Aliaga sobre trenes Lima-Chosica: Todavía no están habilitados.

Óscar Arriola sobre liberación de Jhon Pulpo: Han puesto a un criminal en la calle.

Además hoy día 17 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.