César Nakasaki sobre Santiváñez cuya voz ha sido confirmada en los audios del capitán Culebra'

Conversamos con el abogado penalista César Nakazaki sobre el caso del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cuya voz ha sido confirmada por peritos fiscales como la que aparece en los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo a la Fiscalía alias ' Culebra'.



Mira la entrevista completa en Perú21 TV.



César Nakasaki sobre Santiváñez cuya voz ha sido confirmada en los audios del capitán Culebra'.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

