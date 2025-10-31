GRABADO el 31-10-2025

¡Mala ejecución! Alcaldes tienen presupuesto pero la mayoría no gasta ni la mitad

Solo el 44 de municipalidades ejecuta más de la mitad de su asignación.
OcurreAhora MávilaHuertas
Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 31 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 31 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa completo del viernes 31 de octubre del 2025.

Talentos de ATV se unen a campaña contra el cáncer de mama.

"Nueva Rinconada": la ambiciosa obra de agua y saneamiento inconclusa.

Keiko Fujimori, PPK y otros personajes se sumaron a la carrera electoral 2026.

'Hacker' explica sobre los datos personales expuestos por la Reniec.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 31 de Octubre de 2025.

Incendian camioneta del comisario de Huacho por estar detrás de una organización criminal.

Menor se encuentra en coma tras ser atropellado y la madre denuncia que nadie la está apoyando.

¡Mala ejecución! Alcaldes tienen presupuesto pero la mayoría no gasta ni la mitad.

Halloween con corazón: INCOR lleva alegría a niños hospitalizados.

De 5 a 7 ¡ORDENAN EL RETIRO DE 57 MEDICAMENTOS POR FALTA DE CALIDAD!.

Breña celebra Halloween con desfile de disfraces hechos con material reciclado.

Alertan sobre químicos peligrosos en maquillaje de Halloween.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

