GRABADO el 21-07-2025

¿Qué es la gentrificación y por qué estallaron las protestas en MÉXICO? Gestión

El domingo, un centenar de personas protestó en calles del sur de CiudadDeMéxico, cerca del EstadioAzteca, para denunciar la especulación inmobiliaria acelerada por el Mundial2026. Bajo consignas como Sin regulación no hay Mundial y ¡Vivienda sí, Mundial no!, exigieron medidas efectivas para frenar la gentrificación, que amenaza con desplazar a comunidades tradicionales como las de Coyoacán, Roma y Condesa.



La movilización se realizó poco más de dos semanas tras una marcha similar que terminó en destrozos en Roma y Condesa, y sucedió cuatro días después del anuncio de un plan con 14 puntos por parte del gobierno capitalino para regular rentas, controlar Airbnb y proteger a inquilinos vulnerables.



Elementos de la SSC encapsularon la protesta con escudos y vallas para prevenir incidentes y proteger la zona del estadio. La convocatoria refuerza el debate sobre si el boom por el mundial traerá beneficios urbanísticos o profundizará la crisis de vivienda en la capital



noticiashoy breakingnews internacionales CDMX gentrificación Mundial2026 EstadioAzteca vivienda Roma Condesa



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

19 muertos tras CHOQUE de AVIÓN MILITAR contra UNIVERSIDAD en BANGLADESH Gestión.

NOTICIAS DE HOY EN VIVO: PROTESTAS por GENTRIFICACIÓN, los 6 meses de TRUMP y más Radar 24.

Noticias del 21 de julio: ESTALLAN PROTESTAS CONTRA GENTRIFICACIÓN EN MÉXICO Noticiero.

¿Qué es la gentrificación y por qué estallaron las protestas en MÉXICO? Gestión.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 21 de julio 2025.

Buscan a DESAPARECIDOS tras NAUFRAGIO MORTAL en bahía de Ha Long Gestión.

Noticias del 20 de julio: BARCO SE VUELCA CON TURISTAS A BORDO EN MAR DE VIETNAM Noticiero.

SUEIDA BAJO FUEGO: casi mil víctimas en una semana y frágil alto el fuego Gestión.

Vehículo ATROPELLA a multitud en LOS ÁNGELES y deja al menos 30 heridos Gestión.

TRUMP y MADURO pactan regreso de MIGRANTES venezolanos detenidos en El Salvador Gestión.

Noticias del 19 de julio: TRUMP SOLICITARÁ ABRIR CASO EPSTEIN Noticiero.

ISRAEL y SIRIA acuerdan alto el fuego tras días de ataques en DAMASCO Gestión.

Noticias del 18 de julio: ICE PERSEGUIRÁ MIGRANTES CON DATOS DEL MEDICAID EN EE.UU. Noticiero.

GOBIERNO de TRUMP entregará DATOS PERSONALES de usuarios del MEDICAID al ICE Gestión.

Paquete 18 de sanciones contra RUSIA de la UE busca drenar su presupuesto de GUERRA Gestión.

Además hoy día 22 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.