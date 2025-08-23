GRABADO el 23-08-2025

Villa El Salvador: bus sin SOAT se empotra contra vivienda tras múltiple choque

Un bus de la empresa Real Star impactó contra otras unidades de transporte y terminó empotrado en una vivienda en Villa El Salvador. El accidente dejó daños estructurales y destruyó el medidor de gas. El conductor, que no contaba con SOAT y tenía papeletas pendientes, aseguró que se hará cargo de los perjuicios ocasionados.



