Incendio en el Callao: Piden ayuda para adulto mayor que perdió medicinas durante el siniestro

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25.

¿Los peruanos saben cómo actuar ante un sismo de gran magnitud en el país?.

Denuncian presunto hackeo al MTC: "Se han perdido cerca de 65 mil documentos", asegura periodista.

Modifican Reglamento de Uso Turístico de la Red de Caminos Inka de Machupichu.

Exportaciones crecen 17,3 en enero y septiembre de 2025: Se espera un crecimiento a fin de año.

Difunden nuevo video en caso de Eduardo Ruiz: "Testigos señalan que el suboficial hizo 5 disparos".

Observatorio de criminalidad: 56 transportistas fallecieron víctimas de las extorsiones.

Detienen a 6 presuntos integrantes de la banda "Perú Unidos": PNP sigue en búsqueda de cabecilla.

Perú rompió relaciones con México: "Los políticos creen que sus posturas representan al Estado".

Perú rompió relaciones con México: "Los políticos creen que sus posturas representan al Estado".

Aeropuerto de Pisco retoma sus vuelos turísticos tras fuertes vientos.

James Rodríguez sobre Nadine Heredia: Puede ser arrestada si le revocan el asilo en el futuro.

Perú puede negar el salvoconducto a Betssy Chávez: "Según lo estipulado en la Convención de Viena".

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

