Incendio en el Callao: Piden ayuda para adulto mayor que perdió medicinas durante el siniestro
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/10/25.
¿Los peruanos saben cómo actuar ante un sismo de gran magnitud en el país?.
Incendio en el Callao: Piden ayuda para adulto mayor que perdió medicinas durante el siniestro.
Incendio en el Callao: Piden ayuda para adulto mayor que perdió medicinas durante el siniestro.
Denuncian presunto hackeo al MTC: "Se han perdido cerca de 65 mil documentos", asegura periodista.
Modifican Reglamento de Uso Turístico de la Red de Caminos Inka de Machupichu.
Exportaciones crecen 17,3 en enero y septiembre de 2025: Se espera un crecimiento a fin de año.
Difunden nuevo video en caso de Eduardo Ruiz: "Testigos señalan que el suboficial hizo 5 disparos".
Observatorio de criminalidad: 56 transportistas fallecieron víctimas de las extorsiones.
Detienen a 6 presuntos integrantes de la banda "Perú Unidos": PNP sigue en búsqueda de cabecilla.
Perú rompió relaciones con México: "Los políticos creen que sus posturas representan al Estado".
Perú rompió relaciones con México: "Los políticos creen que sus posturas representan al Estado".
Aeropuerto de Pisco retoma sus vuelos turísticos tras fuertes vientos.
James Rodríguez sobre Nadine Heredia: Puede ser arrestada si le revocan el asilo en el futuro.
Perú puede negar el salvoconducto a Betssy Chávez: "Según lo estipulado en la Convención de Viena".
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.