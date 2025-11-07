GRABADO el 07-11-2025

Patricia Juárez rechaza no otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Es una prófuga de la justicia"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, rechazó que el Gobierno otorgue el salvoconducto a Betssy Chávez y aseguró que la expremier es "una prófuga de la justicia".



Noticias del Perú y actualidad, política.



