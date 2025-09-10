GRABADO el 10-09-2025

Andina en Regiones: distinguen a 60 efectivos policiales por su servicio



Tumbes: distinguen a 60 efectivos policiales por su servicio



Arequipa: cesa incendio forestal tras cinco días activo



Iquitos: promueven pesca deportiva en quebrada San Juan de Huashalado



Trujillo: inicia recorrido de ruta turística Cerro Bolongo



Créditos sin seguro de desgravamen: ¿cuándo es obligatorio y cuándo opcional?.

Las 5 del día: aprueban Plan Nacional Multisectorial contra el cáncer 2025-2030.

Midis: balance de la labor social que viene desarrollando en el interior del Perú..

Seguro de desgravamen : conoce para qué tipo de crédito es obligatorio y cuándo es opcional.

Presidente de EsSalud garantiza atención a asegurados en todo el país.

¿Dominas el inglés y sueñas con estudiar en los Estados Unidos? .

Andina en Regiones: incendio forestal afecta más de 300 hectáreas de pastos naturales.

Christian Meier: por el pan con chicharrón, claro que ya voté.

¿Qué cambios trae la nueva ley del sistema de pensiones?.

Allanan en inmuebles y detienen a 24 presuntos miembros de organización vinculada al Tren de Aragua.

Las 5 del día: Seguro de desgravamen ya no será obligatorio para créditos.

Reforma del Sistema de Pensiones: ¿cómo impactaría en tu futuro?.

Normas Legales: aprueban ley que impulsa el uso de la inteligencia artificial en la economía.

¡Estudia en Estados Unidos!.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

