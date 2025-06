GRABADO el 08-06-2025

Hallazgo de la piloto Ashley Vargas: fue encontrada sujeta a su asiento

La piloto fue encontrada el jueves 5 de junio tras 16 días en el mar de Paracas. Soy la primera militar de mi familia. Considero que esa motivación que encuentras en la familia es bastante importante, se le escucha decir a Ashley Vargas en un video en el que muestra su satisfacción por su labor como parte de la Fuerza Aérea del Perú.



Además, fue también deportista calificada que representó al Perú en pistola deportiva de 25 metros mujeres en el mundial junior de tiro 2021.



La Marina de Guerra del Perú encontró el cuerpo de Ashley Vargas en la playa Mendieta. Se presume que la corriente del mar movió parte de la aeronave y el cuerpo desde la playa Zarate hasta el punto en el que finalmente fue encontrada.



"Servir a mi patria significa dar todo y lo mejor de mí. Anteponer los deberes profesionales a las necesidades personales que tengamos", afirmaba Ashley en unas declaraciones públicas que brindó durante sus días de servicio.



FAP niega falla mecánica



Carlos Enrique Chávez, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú afirmó que no se puede hablar de una falla en el asiento de eyección: "El asiento eyectable requiere de una acción voluntaria del piloto (...) nosotros no podemos decir que falló el sistema por el sistema no se inicializó".





Ingresa a http://ptv.pe/444986 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 08/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

¡Megatúnel del Metro de Lima avanza en el corazón de la capital! .

¡Impactante! Piloto Ashley Vargas hallada sujeta a su asiento en el mar de Paracas.

El ataque de los drones: San Borja se defiende del caos y los ladrones desde el aire.

¡Suboficial PNP brindaba información a "El Monstruo"! .

Donald Trump rompe con Elon Musk: el hombre más poderoso versus el hombre más rico del mundo.

¡Exclusiva de Panorama: Así vivía "El Monstruo"! .

Los nuevos chats de 'Chapulín, el dulce': expremier Alberto Otárola pagaba a gusto.

La tuneladora que atravesará 13 distritos de Lima: imágenes exclusivas de la nueva Estación Central.

Comandante de la FAP responde sobre de Ashley Vargas en Panorama: ¿qué pasó con la nave y la piloto?.

Hallazgo de la piloto Ashley Vargas: fue encontrada sujeta a su asiento.

Imágenes exclusivas: Así vivía alias El Monstruo.

Policía cuidaba a 'El Monstruo': infiltrado en la PNP pasaba información y ayudaba en los secuestros.

Salvaje atentado contra precandidato presidencial: senador baleado a plena luz del día en Colombia.

¡Grave incidente en el Jorge Chávez! .

Criaturas de la noche en Miraflores: La guerra del distrito contra los llamados 'lanceros'.

Además hoy día 09 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.