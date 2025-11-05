GRABADO el 05-11-2025

ADECOPA convoca a líderes educativos para abordar la educación hacia el 2050 ADNRPP ENTREVISTA

La Asociación de Directores de Educación Privada del Perú (ADECOPA) anunció una conferencia anual para el 12 de noviembre, donde directores de colegios privados y públicos del país discutirán los desafíos y oportunidades que enfrentará la educación mirando hacia el 2050. Según su presidenta del Consejo Directivo de ADECOPA, Mónica Fuentes, el sistema educativo debe evolucionar más allá de lo cognitivo e incorporar competencias socioemocionales, pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas para responder a las demandas del futuro.



