GRABADO el 21-07-2025

"Ya cumplí mi cometido": Feminicida sigue a expareja a Italia, la asesina y llama a sus hijos

Alexander Vilcherrez Quilla había maltratado varias veces a su expareja, a tal punto que ella decidió huir de él y viajar a Italia. Lamentablemente, para este feminicida, esto no fue impedimento para seguir violentándola. Fue hasta el país europeo, la mató y luego llamó a sus hijos.



Desde Latina Noticias

