GRABADO el 25-07-2025

"Más de 15 disparos": Cantante de Corazón Serrano sufre atentado de extorsionadores

Susana Alvarado, cantante y figura emblemática de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, ha sido víctima de extorsionadores. Días atrás, le mandaban mensajes pidiendo 50 mil soles. Ella no hizo caso, pero tomaron represalias: balearon su casa y su camioneta en Piura. Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

