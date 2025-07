GRABADO el 25-07-2025

Salió de su casa, caminó 1 cuadra y murió acribillado: "Era conocido como un joven tranquilo"

Un terrible crimen ha causado intriga en Costa Rica. Un ingeniero de 30 años, conocido en su barrio por ser alguien tranquilo y trabajador fue acribillado apenas salía de su casa. Su familia no logra entender por qué fue acribillado.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 25 DE JULIO DEL 2025.

Salió de su casa, caminó 1 cuadra y murió acribillado: "Era conocido como un joven tranquilo".

Vivió una pesadilla durante sus vacaciones: Secuestradores pedían 500 mil soles.

¡Un sabor único! Esta pachamanca al cilindro causa sensación en La Victoria.

¿Dónde y cómo denunciamos cuando nuestros datos son filtrados?.

PRESENTAN SEGUNDA LISTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO.

Comerciantes en 'La 50' hacen frente a extorsionadores: "Van a venir represalias y estamos alerta".

Ola de calor en la selva: Río Huallaga se convierte en playa tras días de 40 grados.

LA REALIDAD AUMENTADA DE PERÚ FESTEJA EN EL CENTRO DE LIMA.

¿Nuestros datos circulan entre organizaciones criminales?.

¡Estaba a solo 2 minutos del banco! Entran a pastelería con armas y asaltan a mujer con 8 mil soles.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 25 DE JULIO DEL 2025.

"Sonó como una bomba": Terrible choque en avenida Arequipa deja 6 heridos.

MARCAS AL ACECHO: BRUTAL ASALTO A MUJER QUE ACABABA DE RETIRAR DINERO DEL BANCO.

ACCIDENTE EN LA AV. AREQUIPA DEJA 4 HERIDOS Y AUTO VOLCADO.

Además hoy día 25 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.