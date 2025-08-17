Iquitos: Docentes protestan por aulas inundadas en colegio inicial por fallas en infraestructura
En Iquitos, docentes del colegio inicial N 172 Ángel de la Guarda realizaron una protesta para denunciar la inundación de las aulas a raíz de deficiencias en la infraestructura y fallas en el sistema de alcantarillado. Maestros exhortan a las autoridades tomar cartas en el asunto.
Desde Exitosa Noticias
