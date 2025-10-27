GRABADO el 27-10-2025

TRUMP felicita a MILEI por su VICTORIA en las ELECCIONES LEGISLATIVAS en Argentina LR

ARGENTINA El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó este lunes 27 de octubre a su aliado y homólogo argentino Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país. "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo maravilloso. Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina" , publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.

