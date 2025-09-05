GRABADO el 05-09-2025

ATV Noticias Central: Programa del jueves 4 de septiembre del 2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 05 de septiembre del 2025.

Secretos de cocina: Aprende a preparar un pie de manzana, melocotón y pera.

Día de los ajíes peruanos: Midagri enseña cómo preparar cada uno de ellos.

Joven con 300 kilos de sobrepeso necesita ayuda para atenderse.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 05 de setiembre de 2025.

Padres relatan cómo sujeto planeaba abusar sexualmente de su hija de 10 años.

Depravado llora tras ser descubierto acosando a adolescente de 15 años: "La citó en un hostal".

Trujillo: Extorsionadores explotan bomba y perjudican más de 30 casas.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 04 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 4 de setiembre del 2025.

Dueño de clínica sigue siendo extorsionado pese a que huyó del país por temor.

Ataque a bus de transporte deja un muerto y tres heridos en Manchay.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 04 de Setiembre de 2025.

Policía frustra asalto a minimarket baleando a delincuente que se rehúso a rendirse.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

