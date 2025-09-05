GRABADO el 05-09-2025

Callao: Cuarto atentado contra clínica de médico extorsionado con explosivos

El profesional abandona el país tras recibir amenazas que advierten represalias mortales.

César Acuña envía comunicado tras explosión de 30 casas en Trujillo: "Que se declare toque de queda".

Padres relatan cómo sujeto planeaba abusar sexualmente de su hija de 10 años.

Depravado llora tras ser descubierto acosando a adolescente de 15 años: "La citó en un hostal".

Trujillo: Extorsionadores explotan bomba y perjudican más de 30 casas.

