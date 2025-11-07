GRABADO el 07-11-2025

Hoy se decide salvoconducto para Betssy Chávez Titulares en LR

SALVOCONDUCTO BETSSY CHÁVEZ El Gobierno peruano y la Embajada de México aguardan la decisión del Poder Judicial sobre el salvoconducto que permitiría a Betssy Chávez salir del país rumbo a Ciudad de México, tras el asilo diplomático otorgado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a la ex primera ministra procesada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

La República - LR+

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

Trump encara a Zohran Mamdani: Debe ser más respetuoso LR.

Denuncian a JEFA de RENIEC y piden su destitución por FILTRACIÓN masiva de DATOS HLR.

¡SE RATIFICA! Fiscalía pide 34 años para PEDRO CASTILLO y 25 años para BETSSY CHÁVEZ HLR.

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

FARMACIAS no podrán brindar otros servicios como vender loteria o realizar análisis clínicos shorts.

Anuncian DESVÍOS en LIMA NORTE por obras en la av. Universitaria shorts.

¡YA SUMAN 70 MUERTS! Nuevo ATAQUE de EE.UU. frente a VENEZUELA deja 3 víctimas más LR.

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Campaña navideña MYPE: tips para cerrar el año con ganancias econow shorts.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 7 de noviembre 2025 EnDirectoLR.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 7 de noviembre.

Alerta por INCENDIO en el RÍMAC: fuego consumió vivienda EnVivoLR.

Guns N Roses en Perú: detalles, canciones y show completo en Lima EnVivoLR.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

