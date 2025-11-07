GRABADO el 07-11-2025

Hoy se decide salvoconducto para Betssy Chávez Titulares en LR

SALVOCONDUCTO BETSSY CHÁVEZ El Gobierno peruano y la Embajada de México aguardan la decisión del Poder Judicial sobre el salvoconducto que permitiría a Betssy Chávez salir del país rumbo a Ciudad de México, tras el asilo diplomático otorgado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a la ex primera ministra procesada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.



Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

