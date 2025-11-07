GRABADO el 07-11-2025

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGYvs-GwfWPqtgsFV9zdckV

Manuela Camacho lo dice FuerteYClaro Rafael López Aliaga protagonizó un tenso momento en CADE 2025 al acusar de difamación a uno de los asistentes que lo cuestionó por sus presuntos vínculos con la minería ilegal. Además, se mostró en contra de la bicameralidad, pese a que su bancada la respalda.



00:00 Presentación

01:34 Rafael López Aliaga y su polémica participación en CADE 2025

07:20 López Aliaga pierde los papeles tras cuestionamientos

11:51 'Porky' niega vínculos con la minería ilegal

28:48 Congreso propone sancionar a quienes "ridiculicen" símbolos religiosos

55:46 Despedida





Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 10/11/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 10/11/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 10/11/25 La República - LR.

México: MATN A REGIDORA DE OAXACA cuando SALÍA de su casa LR.

LÓPEZ CHAU arremete contra el EMPRESARIADO en el CADE por mertos en PROTESTAS HLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 7 de noviembre 2025 EnDirectoLR.

LO ÚLTIMO Fiscal ZORAIDA ÁVALOS pidió dictar PRISIÓN PREVENTIVA contra Betssy Chávez HLR.

Tanzania: PROTESTAS contra FRAUDE ELECTORAL dejan CIENTOS de MUERTOS tras violenta REPRESIÓN LR.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

Donald TRUMP ENCARA a ZOHRAN MAMDANI: Debe ser más RESPETUOSO LR.

Denuncian a JEFA de RENIEC y piden su destitución por FILTRACIÓN masiva de DATOS HLR.

¡SE RATIFICA! Fiscalía pide 34 años para PEDRO CASTILLO y 25 años para BETSSY CHÁVEZ HLR.

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

FARMACIAS no podrán brindar otros servicios como vender loteria o realizar análisis clínicos shorts.

Anuncian DESVÍOS en LIMA NORTE por obras en la av. Universitaria shorts.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.