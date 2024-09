En Trujillo, el cantante José María Palacios, conocido como Chacalón Jr. es investigado por presunta apología al crimen. El hijo del recordado Faraón de la Cumbia, fue citado por las autoridades luego de mandar un saludo a la organización criminal “Los Pulpos” y proyectar su logo en la pantalla LED en su último concierto.



Chacalón Jr., fue citado para este viernes 27 de setiembre en la DIVINCRI de Trujillo; sin embargo, no se presentó.



Pidió reprogramar su citación y que Revoredo se rectifique



El cantante de chicha solicitó reprogramar su citación por la vulneración del principio de imputación necesaria, por lo que la nueva cita sería la próxima semana.



Por otra parte, Chacalón Jr. solicitó también que el coronel Víctor Revoredo cese todo tipo de malestares y hostigamiento contra su persona y familia, y se rectifique al vincularlo con la organización criminal “Los Pulpos”.



En el documento, le da un plazo de 48 horas una vez recepción para que el coronel se rectifique, caso contrario presentará un delito por el delito de calumnia y difamación.



Al tomar conocimiento de este documento, Víctor Revoredo respondió: “Yo no me rectifico, él ha dicho que soy amigo de Kathy Cruz Arce, una reo en cárcel por secuestro y eso es lo que ha indicado, porque nos vamos a rectificar. Qué se rectifique él”.



Asimismo, el jefe del Grupo Especial Contra la Criminalidad Extranjera y Nacional le envió un mensaje el cantante José María Palacios: “Qué venga a explicar, así como vino a cantar y hacer apología, que venga a explicar a la gente de bien, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a decir eso”.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 29/09/2024



