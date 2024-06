El vocero de Alianza Para el Progreso, en La Libertad, se pronunció sobre la desaparición de movimientos regionales. También se mostró a favor de la reelección de alcaldes y gobernadores.



Tras diversas reacciones por la eliminación de movimientos regionales, el vocero de la agrupación política Alianza Para el Progreso, Ever Cadenillas, refirió que los dirigentes de estas agrupaciones se reacomodarán con otros partidos políticos con miras a las elecciones 2026. Hizo referencia al líder de Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez.



Ever Cadenillas se mostró a favor de la reelección de los alcaldes y gobernadores regionales, sostiene que cinco años no son suficientes para la ejecución y seguimiento de los proyectos de gran envergadura.



Y afirmó que la gran cantidad de movimientos regionales generaba disociación política. Acotó que le gustaría que César Acuña postule por la reelección.



