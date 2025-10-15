Ecuador: coche bomba explosiona cerca a oficinas de la familia de Daniel Noboa El Comercio
Una potente explosión en la zona norte de Guayaquil dejó al menos un muerto y más de 30 heridos la tarde del lunes, en un estallido que ocurrió a escasos metros de un edificio de oficinas vinculado con la familia del presidente Daniel Noboa. La detonación ocurrió cerca del Mall del Sol, una zona financiera con comercios y edificios corporativos, y generó escenas de pánico, incendios y evacuaciones inmediatas. En el lugar falleció un taxista que pasaba por ahí.
Las primeras investigaciones apuntan a un posible atentado terrorista, con testigos afirmando que una camioneta estacionada comenzó a arder antes de estallar. Cámaras de seguridad captaron los momentos previos y posteriores del incidente. Autoridades ecuatorianas ya rastrearon dos vehículos saliendo de la zona del estallido, mientras el gobernador de Guayas calificó el hecho como un ataque directo al Gobierno. La Fiscalía abrió una investigación formal y fuerzas de seguridad realizan operativos en distintos puntos de la ciudad.
Guayaquil Ecuador Atentado Explosión Noboa CocheBomba ViolenciaPolítica SeguridadEcuador NoticiasEcuador Emergencia
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
explosión Guayaquil
atentado cerca de oficinas Noboa
Mall del Sol atentado
1 muerto 30 heridos Ecuador
coche bomba Ecuador
investigación atentado Ecuador
ataque político Guayaquil
familia presidencial Ecuador
seguridad nacional Ecuador
terrorismo en Ecuador
operativo en Guayaquil
contexto político Ecuador
crimen organizado Ecuador
Desde EL COMERCIO
REVIVIÓ LA VOZ DE DIEGO BERTIE EN YO SOY UNO MÁS ENVIVO.
IRL DESDE LA MARCHA NACIONAL CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA Pasa en la Calle EN VIVO.
Reconstrucción de Gaza: abren calles, limpian escombros y palestinos vuelven El Comercio.
Ecuador: coche bomba explosiona cerca a oficinas de la familia de Daniel Noboa El Comercio.
José Jerí juramentó a su nuevo gabinete con Ernesto Álvarez como premier Mirada de Fondo.
LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN? EN VIVO.
CÓNCLAVE EN VIVO: HUMO NEGRO EN LA PRIMERA VOTACIÓN DEL CÓNCLAVE El Mundo Ahora.
PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO.
¿Fue un error vacar a Dina Boluarte y poner a José Jerí en la presidencia? El Comercio.
José Jerí nombra a Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros El Comercio.
Lluvias inundan México: cifras de muertos, desaparecidos y zonas más afectadas El Comercio.
TODO SOBRE LA GRAN MARCHA NACIONAL DEL 15 DE OCTUBRE, MAÑANA LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.
EN VIVO: PRESIDENTE JOSÉ JERÍ TOMA JURAMENTO A NUEVO GABINETE MINISTERIAL El Comercio.
¿Por qué vacaron a Dina Boluarte? 3 claves de la nueva crisis política en Perú El Comercio.
García Belaúnde sobre José Jerí: "Es un presidente insignificante" El Comercio.
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.