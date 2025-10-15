GRABADO el 15-10-2025

Ecuador: coche bomba explosiona cerca a oficinas de la familia de Daniel Noboa El Comercio

Una potente explosión en la zona norte de Guayaquil dejó al menos un muerto y más de 30 heridos la tarde del lunes, en un estallido que ocurrió a escasos metros de un edificio de oficinas vinculado con la familia del presidente Daniel Noboa. La detonación ocurrió cerca del Mall del Sol, una zona financiera con comercios y edificios corporativos, y generó escenas de pánico, incendios y evacuaciones inmediatas. En el lugar falleció un taxista que pasaba por ahí.



Las primeras investigaciones apuntan a un posible atentado terrorista, con testigos afirmando que una camioneta estacionada comenzó a arder antes de estallar. Cámaras de seguridad captaron los momentos previos y posteriores del incidente. Autoridades ecuatorianas ya rastrearon dos vehículos saliendo de la zona del estallido, mientras el gobernador de Guayas calificó el hecho como un ataque directo al Gobierno. La Fiscalía abrió una investigación formal y fuerzas de seguridad realizan operativos en distintos puntos de la ciudad.



Guayaquil Ecuador Atentado Explosión Noboa CocheBomba ViolenciaPolítica SeguridadEcuador NoticiasEcuador Emergencia



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



explosión Guayaquil

atentado cerca de oficinas Noboa

Mall del Sol atentado

1 muerto 30 heridos Ecuador

coche bomba Ecuador

investigación atentado Ecuador

ataque político Guayaquil

familia presidencial Ecuador

seguridad nacional Ecuador

terrorismo en Ecuador

operativo en Guayaquil

contexto político Ecuador

crimen organizado Ecuador

Desde EL COMERCIO

REVIVIÓ LA VOZ DE DIEGO BERTIE EN YO SOY UNO MÁS ENVIVO.

IRL DESDE LA MARCHA NACIONAL CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA Pasa en la Calle EN VIVO.

Reconstrucción de Gaza: abren calles, limpian escombros y palestinos vuelven El Comercio.

Ecuador: coche bomba explosiona cerca a oficinas de la familia de Daniel Noboa El Comercio.

José Jerí juramentó a su nuevo gabinete con Ernesto Álvarez como premier Mirada de Fondo.

LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN? EN VIVO.

CÓNCLAVE EN VIVO: HUMO NEGRO EN LA PRIMERA VOTACIÓN DEL CÓNCLAVE El Mundo Ahora.

PRESIDENTE JOSÉ JERÍ JURARÁ A SU GABINETE EN LAS PRÓXIMAS HORAS TQH EN VIVO.

¿Fue un error vacar a Dina Boluarte y poner a José Jerí en la presidencia? El Comercio.

José Jerí nombra a Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Ministros El Comercio.

Lluvias inundan México: cifras de muertos, desaparecidos y zonas más afectadas El Comercio.

TODO SOBRE LA GRAN MARCHA NACIONAL DEL 15 DE OCTUBRE, MAÑANA LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

EN VIVO: PRESIDENTE JOSÉ JERÍ TOMA JURAMENTO A NUEVO GABINETE MINISTERIAL El Comercio.

¿Por qué vacaron a Dina Boluarte? 3 claves de la nueva crisis política en Perú El Comercio.

García Belaúnde sobre José Jerí: "Es un presidente insignificante" El Comercio.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.