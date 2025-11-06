GRABADO el 06-11-2025

Alianza Lima y su gran deuda futbolística: ¿quiénes deben seguir en el 2026? VamosAlVar

Alianza Lima volvió al triunfo, pero el debate continúa: ¿quiénes deben quedarse para el 2026? En Vamos Al Var analizamos el rendimiento de Ceppelini, Peña, Guillermo Enrique, Gentile, Aquino y otros refuerzos. ¿Habrá limpieza o continuidad en Matute? Esto dijeron Alan Diez, 'Tanke' Arias y Pedro García sobre el futuro del plantel y las renovaciones.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 6/11/2025 ADNRPP.

ENVIVO PIDEN DESCARGO A ROSPIGLIOSI POR USO DE CÁMARA EN ACTIVIDAD DE FUERZA POPULAR PUROSFACTOS.

"CONCHA ES MEJOR QUE CUEVA" ¿'Aladino' encaja en la U de Jorge Fossati? VAMOSALVAR.

Advierten que 3 copas de alcohol al día pueden provocar hemorragias cerebrales SHORTRPP.

Perspectivas del turismo en Perú: inversiones y desafíos shortrpp.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 6/11/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué PODRÍA suceder si Perú NO LE OTORGA SALVOCONDUCTO a BETSSY CHÁVEZ? ROTATIVARPP.

¿Existe una CANTIDAD SEGURA de CONSUMO de ALCOHOL? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Perspectivas del turismo en Perú: inversiones y desafíos ROTATIVARPP SEGMENTO.

"DEMASIADA DELINCUENCIA" CIUDADANOS esperan NUEVAS MEDIDAS contra la DELINCUENCIA ROTATIVARPP.

Alianza Lima y su gran deuda futbolística: ¿quiénes deben seguir en el 2026? VamosAlVar.

ENVIVO ENCENDIDOS 6/11/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 6/11/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 6/11/2025 FCCRPP.

"Estamos contentos y honrados": ALICORP gana premio 'EMPRESAS QUE TRANSFORMAN' NOTICIASRPP.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.