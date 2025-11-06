Alianza Lima y su gran deuda futbolística: ¿quiénes deben seguir en el 2026? VamosAlVar
Alianza Lima volvió al triunfo, pero el debate continúa: ¿quiénes deben quedarse para el 2026? En Vamos Al Var analizamos el rendimiento de Ceppelini, Peña, Guillermo Enrique, Gentile, Aquino y otros refuerzos. ¿Habrá limpieza o continuidad en Matute? Esto dijeron Alan Diez, 'Tanke' Arias y Pedro García sobre el futuro del plantel y las renovaciones.
