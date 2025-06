GRABADO el 28-05-2025

MACHUCAO: Su llegada a EE.UU., vendía dulces, fue notario, Risas y Salsa y más cafeconlachevez

Elmer Alfaro, Machucao, se confiesa en cafeconlachevez : su ahogo por las deudas, la venta de dulces en EE. UU., su trabajo como fotógrafo y notario, su esposa, 'Risas y Salsa', el origen de "¿Quién soy yo? Papá", Analí Cabrera. Felpudini, AdolfoChuiman, Efraín Aguilar y más. No te pierdas este café con harto "chimi chimi".



00:00 Inicio.

04:40 Machucao revela por qué se fue a EE.UU.

06:05 Machuao cuenta cómo se fue a Estados Unidos: "Me llegó un sobre gordo debajo de la puerta. Me lo mandó Diosito".

09:38 Machuao aclara especulaciones sobre su viaje a EE.UU.: "No era mi intención quedarme. Tenía deudas, estaba en Infocorp".

12:55 Machuao empezó su vida en EE.UU. haciendo y vendiendo dulces: "Me prestaron una cocina y una olla".

29:00 Machuao fue notario en EE.UU.: "Chequearon mi record y a los 15 días me llegó el nombramiento".

36:59 Machucao recuerda a su madre.

54:44 Machucao y cómo nació su famoso sketch con Chuiman: "Los grandes actores empezaron a tenernos fastidio".

56:17 Machucao revela como nació la frase '¿Quién soy yo? Papá'.

01:05:11 Machucao y su amistad con Analí Cabrera: "A veces le pagaba los pasajes... le decía 'ya estoy invirtiendo mucho en ti'".



entrevista podcast machucao adolfochuiman cafeconlachevez



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Grupo FUGITIVO: ¿CRIMEN por celos, venganza o ajuste de cuentas? Trome.

CHRISTIAN CUEVA: Su mensaje a Pamela López, Cienciano, la oferta de la U y más lafedecuto.

MACHUCAO y sus MIL OFICIOS en los ESTADOS UNIDOS trome cafeconlachevez.

¿Por qué se siente culpable de la salida de Reynoso? lafedecuto trome.

Miguel Barraza revela que Bélgica Rodas le fue infiel: "Se fue con otro" trome cafeconlachevez.

¡HAAAARTAAAA CANDELAAA! CHRISTIAN CUEVA en lafedecuto VIERNES 6PM trome.

Mitos y verdades sobre el uso de esteroides en el deporte ¡ a tener cuidado! Doctor Trome.

El día que COMPAÑERO le regaló un ROLEX por darle pase de gol lafedecuto trome.

Reveló que DAYSI ONTANEDA iba a casa de la madre de sus hijos para armar escándalo cafeconlachevez.

MACHUCAO: Su llegada a EE.UU., vendía dulces, fue notario, Risas y Salsa y más cafeconlachevez.

André Carrillo y por qué se siente culpable en salida de Reynoso de la selección La Fe de Cuto.

River Plate 1-1 Universitario EN VIVO por Copa Libertadores: Reacciones y comentarios.

ANDRÉ CARRILLO recuerda que llamo a FOSSATI para pedirle disculpas lafedecuto trome shorts.

"Tomaba casi todos los días": El Chato Barraza habla sobre el alcohol cafeconlachevez trome.

Alianza Lima 2-2 Libertad EN VIVO: Análisis y reacciones Copa Libertadores.

Además hoy día 01 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.