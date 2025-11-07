Premier Ernesto Álvarez Miranda participa en transmisión de mando presidencial en Bolivia
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, arribó a La Paz, Bolivia, acompañado del vicecanciller Félix Denegri Boza, para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz. Esta es su primera salida oficial en representación del presidente José Jerí, en un gesto que refuerza los lazos diplomáticos y la cooperación entre ambos países.
