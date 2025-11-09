Gonzalo Bueno culmina su destacada participación en semifinales del Challenger de Lima
A pesar del gran esfuerzo, Gonzalo Bueno (218 ATP) no pudo superar al brasileño Joao Reis Da Silva (211 ATP) y se quedó en semifinales del Challenger de Lima.
El certamen se desarrolla en el Club Terrazas, en Miraflores .
