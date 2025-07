GRABADO el 18-07-2025

Renzo Reggiardo habría favorecido a Renovación Popular en acto público, según el JEE

Un informe elaborado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 sostiene que el regidor metropolitano Renzo Andrés Reggiardo Barretto habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral. La conclusión parte de su participación en actividades públicas vinculadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde, según el documento, se pronunciaron mensajes que de forma directa estarían favoreciendo a la organización política Renovación Popular.



2



Pronunciamiento en acto público genera observaciones



La fiscalizadora electoral Yaneth Pilar Abarca Condori, autora del informe, señala que durante la inauguración de obras, el regidor Reggiardo emitió declaraciones que podrían asociarse a una promoción indebida. En palabras del documento, se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento. Esta disposición normativa regula las conductas de funcionarios públicos durante procesos electorales, en particular su deber de neutralidad.



La representación simbólica del partido político Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga, también se ve implicada indirectamente, al considerar que los mensajes pronunciados durante el evento estarían favoreciendo a dicha agrupación. Aunque el informe no detalla la totalidad del contenido expresado por el regidor, sí enfatiza que el contexto del acto y su vínculo con una autoridad edil podrían representar una afectación al equilibrio electoral.



Finalmente, la fiscalizadora recomienda al Jurado Electoral Especial que el caso sea revisado por su pleno. Se recomienda elevar el presente informe a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente, concluye el documento firmado digitalmente. La decisión definitiva sobre si existió o no una infracción será adoptada por la instancia correspondiente del JEE.

