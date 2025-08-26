GRABADO el 26-08-2025

ENVIVO TERNOS: ¿EN QUÉ OCASIONES USARLO Y QUÉ COLORES COMBINAR? MUCHAMODA

¿Se perdió el arte del buen vestir? Conocemos en qué ocasiones los hombres usan terno y qué colores predominan esta temporada. Además, entrevistamos a Sitka Semsch, diseñadora peruana que se abrió camino en el mercado estadounidense y que alista un desfile benéfico en Arequipa.

MuchaModa

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

ENVIVO TERNOS: ¿EN QUÉ OCASIONES USARLO Y QUÉ COLORES COMBINAR? MUCHAMODA

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

RPP EN VIVO Señal continua con información del Perú y el mundo RPPNoticias247.

ENVIVO ENCENDIDOS 26/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Transporte sostenible: propuestas para reducir la contaminación ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO TERNOS: ¿EN QUÉ OCASIONES USARLO Y QUÉ COLORES COMBINAR? MUCHAMODA.

Avanza País presentó tachas contra alianza Venceremos ADNRPP ENTREVISTA.

Informe revela más implicados masculinos en el crimen de Sheyla Cóndor SEGMENTO purosfactos.

Periodista peruano recibe reconocimiento por artículo sobre el Papa León XIV ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 26/08/2025 ADNRPP.

¿Más poder adquisitivo o más cara la canasta básica? SEGMENTO PurosFactos.

¿Qué significa la sentencia del Caso Saweto para la justicia indígena en Perú? ADNRPP ENTREVISTA.

Betssy Chávez huelga de hambre seca: Existen altos riesgos de fallecimiento SEGMENTO purosfactos.

Ministro Jorge Montero advierte sobre los riesgos de la minería ilegal en Perú ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¿LOS PERUANOS GASTAMOS MÁS PORQUE GANAMOS MÁS? PUROSFACTOS.

Primer trasplante de pulmón animal en una persona funciona durante nueve días SHORTRPP.

Día Internacional del Perro: un llamado a la tenencia responsable y la adopción RPPMUNDO.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

RPP EN VIVO Señal continua con información del Perú y el mundo RPPNoticias247

video

ENVIVO ENCENDIDOS 26/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Transporte sostenible: propuestas para reducir la contaminación ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO TERNOS: ¿EN QUÉ OCASIONES USARLO Y QUÉ COLORES COMBINAR? MUCHAMODA

video

Avanza País presentó tachas contra alianza Venceremos ADNRPP ENTREVISTA

video

Informe revela más implicados masculinos en el crimen de Sheyla Cóndor SEGMENTO purosfactos

video

Periodista peruano recibe reconocimiento por artículo sobre el Papa León XIV ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 26/08/2025 ADNRPP

video

¿Más poder adquisitivo o más cara la canasta básica? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Qué significa la sentencia del Caso Saweto para la justicia indígena en Perú? ADNRPP ENTREVISTA

video

Betssy Chávez huelga de hambre seca: Existen altos riesgos de fallecimiento SEGMENTO purosfactos

video

Ministro Jorge Montero advierte sobre los riesgos de la minería ilegal en Perú ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ¿LOS PERUANOS GASTAMOS MÁS PORQUE GANAMOS MÁS? PUROSFACTOS

video

Primer trasplante de pulmón animal en una persona funciona durante nueve días SHORTRPP

video

Día Internacional del Perro: un llamado a la tenencia responsable y la adopción RPPMUNDO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 26 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo