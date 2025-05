GRABADO el 07-05-2025

Aumento de sueldo de Dina es ilegal Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a Pico:

- Dina Boluarte presenta ley para librarse de acusaciones de nepotismo

- Asesinan periodista en Loreto y no hay respuesta oficial

- Liberación de Cuchillo no fue por fiscalía y no hay ninguna orden de captura al momento

- Ingreso de la policía a San Marcos fue declarado ilegal por el TC

¡PERÚ CELEBRA! El nuevo Papa saluda a Chiclayo: Prevost no dejó de criticar a los malos políticos.

TODOS SE SORPRENDIERON Humo blanco en el Vaticano: Roma celebra la elección del nuevo Papa.

Ayacucho: Trabajadores del Ministerio de Vivienda protestan por extinción de 14 programas sociales.

Loreto: Asesinato de periodista no quedará impune Pasó en el Perú.

¡QUIERE DEJARLA FORRADA! Premier acorralado pide piedad y confirma sueldo de Dina subirá SI o SI.

As3sin4to de periodista no quedará impune Pasó en el Perú: noticiero regional.

VIOLENTA REPRESIÓN Protestas universitarias en regiones terminan en enfrentamientos y una detención.

El Senado ELEGIRÁ a los jueces: Presidenta del PJ se ENFRENTA al Congreso por polémica reforma.

¿CÓMPLICES DE LA VIOLENCIA? Congresistas sabían del peligro y aún así defendieron el REINFO.

Arequipa: Ministro defiende incremento de sueldo de presidenta Pasó en el Perú.

¡ESTALLA LA IRA EN IQUITOS! Multitud enfrenta a la Policía y Fiscalía tras asesinato de periodista.

¿SON CULPABLES? "El Congreso con sus leyes ha amparado lo ocurrido en Pataz", según Mabel Cáceres.

Fiscalía de La Libertad niega liberación de alias Cuchillo, como había asegurado Dina Boluarte.

Además hoy día 08 de Mayo en el calendario del Perú.

