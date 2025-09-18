GRABADO el 18-09-2025

Normas Legales: autorizan viaje de la presidenta

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:



Autorizan a la Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre de 2025. Resolución Legislativa N 32444



Aprueban Lineamientos para la elaboración del Plan General de Manejo Forestal para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinas. Resolución N D000178-2025-MIDAGRI-SERFOR-DE



Aprueban diversas Normas Técnicas Peruanas en su versión 2025 referentes a cales, conservas de productos pesqueros, miel, cereales y leguminosas, aditivos alimentarios, fertilizantes y otros. Resolución Directoral N 000018-2025-INACAL/DN



Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?.

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!.

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Expo Perú Los Andes, desde Cusco.

Beneficios de la economía sostenible.

Las 5 del día: aprueban octavo retiro facultativo de fondos de AFP.

Octavo retiro de fondos de AFP: consejos para gestionar e invertir tus fondos.

¿Cuál es la calidad del servicio de internet y telefonía móvil que les brindan a los usuarios?.

¿Cuál es el fondo que permite compensar a víctimas de accidentes de tránsito?.

Obra en marcha: Vía Expresa Norte ¿Cuánto tiempo ahorrará a pasajeros?.

Descubren en Amazonas fósiles de Espinosaurio.

En 2025, el Fondo SOAT CAT ya atendió a 713 víctimas de accidentes de tránsito.

¡"Lolo" Fernández, eterno en la memoria crema! .

