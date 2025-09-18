Normas Legales: autorizan viaje de la presidenta
Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:
Autorizan a la Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre de 2025. Resolución Legislativa N 32444
Aprueban Lineamientos para la elaboración del Plan General de Manejo Forestal para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinas. Resolución N D000178-2025-MIDAGRI-SERFOR-DE
Aprueban diversas Normas Técnicas Peruanas en su versión 2025 referentes a cales, conservas de productos pesqueros, miel, cereales y leguminosas, aditivos alimentarios, fertilizantes y otros. Resolución Directoral N 000018-2025-INACAL/DN
