Un hombre que colaboró con la policía en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ha denunciado que, pese a haber brindado información clave para la captura de una mujer con requisitoria, no ha recibido el pago de 10 mil soles que le fue prometido. El informante, conocido bajo el seudónimo de “Peluche”, expresó su frustración por la falta de cumplimiento del acuerdo, lo que ha puesto en duda la confiabilidad del programa.



“Uno como informante también se arriesga, prometen algo y no cumplen. En el caso de Cerrón, donde están ofreciendo 500 mil soles, con qué confianza uno puede brindar información”, cuestionó el ciudadano, refiriéndose al monto que se ofrece por información sobre prófugos como Vladimir Cerrón. La falta de pago ha generado incertidumbre sobre la eficacia y transparencia del sistema de recompensas.



El Gobierno destina más de tres millones de soles del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana para recompensar a colaboradores cuya identidad es secreta. Sin embargo, este caso ha sacado a la luz posibles deficiencias en el proceso de pago. “Peluche” asegura haber ayudado a capturar a María Carolina Paucarcaja Abanto, quien estaba solicitada por el delito de tráfico ilícito de drogas, pero aún espera recibir la compensación.



¿QUIÉN SUPERVISA LOS PAGOS



Según Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, este tipo de situaciones podrían deberse a vacíos legales en torno a la confidencialidad de los informantes. Al no haber una supervisión clara sobre a quién se le está pagando, existe el riesgo de que el sistema sea vulnerable a la falta de transparencia o posibles malos manejos que deben ser corregidos a la brevedad.

