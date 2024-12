Este sábado 30 de noviembre, desde las 3.00 p. m., se enfrentarán Atlético Mineiro vs Botafogo por la gran final de la Copa Libertadores 2024. Este duelo se disputará en el Estadio Más Monumental de River Plate, en Argentina, con una capacidad para 84,567 espectadores.



#AtléticoMineiroVSBotafogoHOY #atléticomineirovsbotafogo #copalibertadores #libertadores #finallibertadores #atléticomineiro #botafogo #finaldelacopalibertadores #copalibertadores2024



TE PUEDE INTERESAR 👇👇

▶️ REAL MADRID VS LIVERPOOL: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis ► https://youtu.be/lC2ZmQu48dA

▶️ ARGENTINA vs. PERÚ HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis ► https://youtu.be/QVlKdDDgcMs



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

📍 WHATSAPP → https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública



atlético mineiro

botafogo

Atlético Mineiro vs Botafogo HOY

copa libertadores

a qué hora es la final de la copa libertadores

Atlético Mineiro vs Botafogo

Copa Libertadores 2024

Resultado Atlético Mineiro vs Botafogo EN VIVO

atlético mineiro vs botafogo EN VIVO

VER atlético mineiro vs botafogo en vivo

atlético mineiro vs botafogo PARTIDO EN VIVO

final de la Copa Libertadores

Copa Libertadores

atlético mineiro vs botafogo pronóstico

atlético mineiro vs botafogo final

atlético mineiro vs botafogo alineaciones

final de la copa libertadores

final de la libertadores

Estadio Más Monumental de River Plate

final libertadores en el estadio Más Monumental de River Plate

final de la copa libertadores hoy en vivo

ceremonia final de la copa libertadores

atlético mineiro vs. botafogo final

atlético mineiro vs. botafogo estadio

atlético mineiro vs. botafogo dónde se juega

atlético mineiro vs. botafogo hora

atlético mineiro vs. botafogo final libertadores

atlético mineiro vs. botafogo resultado

Noticias adicionales en La República - LR+

¿Piensas viajar en fiestas? Aquí los requisitos sanitarios para viajar con tu mascota| #EnVivoLR

Sentencian a 18 años de PRISIÓN contra Santiago Martín Rivas por el caso Pativilca | #EnDirectoLR

Abren PROCESO DISCIPLINARIO contra POLICÍAS que ROBARON a su COLEGA HERIDO en San Borja | #LR

Primera MUJER en COMANDAR un BATALLÓN del EJÉRCITO Peruano | #LR

Doble tragedia en Chorrillos: matan a BARBERO y su TÍO MUERE al enterarse del crimen | #LR

ATLÉTICO MINEIRO vs. BOTAFOGO HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis | #LR

📢DINA BOLUARTE pide al CONGRESO que autorice el INGRESO DE MILITARES DE EE. UU. #Shorts #LR

ARMONÍA 10: disparan CONTRA bus de orquesta en el CALLAO | #EnVivoLR

Operaron con éxito a policía que enfrentó a asaltantes en San Borja | #LR

TRUMP amenaza a los BRICS: "Cualquier país que lo intente debería despedirse de EE.UU." | #LR

Detienen a 2 policías acusados de robar a colega herido #Shorts #LR

POLICÍAS confiesan EXTORSIÓN a pasajero y son castigados por RONDEROS | #EnVivoLR

Hijo mayor de Dina Boluarte asume como diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York #Shorts #LR

¿Funcionan las REJAS de la MML en Mesa Redonda ante la INFORMALIDAD? | #EnVivoLR

DINA BOLUARTE pide al CONGRESO que autorice el INGRESO DE MILITARES DE EE. UU. | #LR

Además hoy día 01 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.