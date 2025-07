GRABADO el 04-07-2025

¿Dónde está 'FITO'? El criminal más buscado en ECUADOR NewsLR vix shorts

La fuga que sacudió a Ecuador. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, estuvo más de un año prófugo mientras dirigía uno de los cárteles más temidos ¡desde prisión!

Aquí te contamos cómo lo hizo.



Ecuador Fito AdolfoMacías Cárteles CrimenOrganizado FugaEcuador Seguridad Narcotráfico ActualidadLatinoamericana LaRepública



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE PATRICIA BENAVIDES HNewsLR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 30 de junio al 04 de julio NewsLR.

¿Dónde está 'FITO'? El criminal más buscado en ECUADOR NewsLR vix shorts.

'FITO' : EL TAXISTA QUE SE CONVIRTIÓ EN EL CRIMINAL MÁS PELIGROSO DE ECUADOR NewsLR vix shorts.

RUSIA ataca con más de 500 drones a UCRANIA Noticias del 4 de julio de 2025 LR.

¿iPhone 16 el peor de los teléfonos con IA? Datec shorts.

EE. UU. notificará sobre aranceles a través de cartas a países sin acuerdos comerciales LR.

Congresistas que plantean reorganizar Fiscalía son investigados HardNews.

RUSIA ataca con más de 500 drones a UCRANIA Noticias del 4 de julio de 2025 LR.

CONGRESISTAS buscan ANULAR AUMENTO de SUELDO de DINA BOLUARTE HNewsLR.

PETRO responde a CRÍTICAS de EE. UU. y dice que NO ACEPTARÁ PRESIONES: Yo NO ME ARRODILLO" LR.

TREN LIMA-CHOSICA: LÓPEZ ALIAGA se lava las manos ante FRACASO NewsLR.

TENSIÓN entre EE. UU. y COLOMBIA: TRUMP retiraría VISAS a funcionarios COLOMBIANOS LR.

Eduardo Arana no asiste al CONGRESO a responder por AUMENTO de SUELDO de DINABOLUARTE HardNews.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 07/07/25 La República - LR.

Además hoy día 05 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.