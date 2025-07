GRABADO el 05-07-2025

Trump promulga ley One Big Beautiful Bill LR

Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill, que recorta programas sociales para financiar un millón de deportaciones y ampliar el muro con México. También aumenta el gasto militar e impone un impuesto a las remesas, generando divisiones internas en su partido.



