La congresista de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Susel Paredes, cuestionó el viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien irá a China para reunirse con su homólogo de dicho país, Xi Jinping.



Durante el debate del Pleno donde se aprobó autorizar el viaje de la mandataria, la parlamentaria criticó esta intención por salir al extranjero nuevamente y aseguró que la presidenta "se va a comprar un Rolex bamba" en el país asiático.



"Dina Boluarte, ¿Qué puede hacer en China, yo creo que puede hacer algo, se va a comprar un Rolex bamba, señor presidente (Alejandro Soto), eso es lo que va a hacer en la China", señaló Paredes Piqué.



Asimismo, la legisladora no descartó la posibilidad de que Boluarte termine fugándose para evadir las investigaciones en su contra: "Me preocupa que de ahí se vaya a cualquier parte, algún lugar que no tenga tratado de extradición con el Perú", sostuvo.

