Un error de software en el origen de las interrupciones de internet en el mundo el martes

Un "bug" técnico (error de software) está en el origen de la interrupción global que causó problemas de acceso a muchos sitios web en todo el mundo el martes, según la empresa estadounidense Fastly, causante del problema.

Las principales interrupciones duraron algo más de una hora y provocaron que no se pudiera acceder a muchos sitios web de noticias como el New York Times, Le Monde, Financial Times, Corriere delle Serra y El Mundo.

Otros sitios como la plataforma de debate Reddit o el sistema de pago online Paypal se vieron afectados, al igual que la Casa Blanca.

"El 12 de mayo comenzamos a desplegar un software que introducía un error que podía ser activado por una configuración específica del cliente, en circunstancias específicas", dijo Nick Rockwell, jefe de la división de ingeniería e infraestructura de la compañía, en una entrada de blog publicada a última hora del martes en el sitio web de la empresa.

"En la mañana del 8 de junio, un cliente hizo un cambio de configuración (...) que desencadenó el fallo". Esto provocó "mensajes de error en el 85% de nuestra red".

La interrupción global comenzó a las 09:47 GMT, y empezó a resolverse a partir de las 10:36 GMT, dijo Fastly, añadiendo que la mayoría de los servicios se reanudaron a las 11:00 GMT.

A continuación, el grupo intentó solucionar el fallo con sus clientes creando un parche y desplegándolo a las 17:25 GMT.

"Deberíamos haberlo previsto", añadió Nick Rockwell en la entrada del blog, diciendo sin embargo que "razones específicas" lo llevaron a ello. El grupo también se disculpó.

Fastly es una de esas empresas poco conocidas pero estratégicas que ofrecen ayuda a los editores de sitios web para distribuir sus contenidos a nivel internacional alojando sitios espejo del sitio original en todo el mundo.

Su servicio evita que todas las peticiones dirigidas a un sitio web confluyan en el mismo lugar creando atascos, y así ganar en velocidad.