Un elefante se pasea a sus anchas por las calles de una ciudad india »

Miércoles 01 de Mayo de 2019 - Desde Guwahati (India) (AFP)

Un elefante causó gran revuelo en las calles de una ciudad de India al pasearse a sus anchas, en medio de los coches y de una multitud de curiosos que le tomaron fotografías.

El elefante, un macho, procedía de una reserva vecina y deambuló el martes por la calle principal de Guwahati, en el estado de Assam (noreste), sin causar ninguna víctima. Los policías y guardias forestales lo vigilaban en la distancia. El animal se limitó a empujar algunos vehículos que se encontraban a su paso, hasta que fue adormecido al caer la tarde.

Con el desarrollo de las ciudades, este tipo de incidentes con animales salvajes potencialmente peligrosos, como elefantes o leopardos, son cada vez es más frecuente en India.

El paquidermo pesa varias toneladas y tiene unos 11 años, y al pasearse provocó enormes atascos, con los conductores parando para tomarle fotografías con sus celulares.

"Fue complicado adormecerlo en las calles congestionadas, en medio de los curiosos", declaró a la AFP el responsable del servicio de Bosques de Assam, A.M. Singh. "Lo hicimos lo más cuidadosamente posible para no asustarle y por eso no hubo daños".

El elefante fue transportado al zoo de Guwahati, y el miércoles fue puesto en libertad en la reserva de Amsang, de donde había escapado.

