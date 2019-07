Trabajadores del gas levantan huelga tras anuncio de salida de Petrobras de Uruguay

El sindicato de trabajadores del gas de Uruguay levantó este miércoles una huelga de 37 días tras el anuncio de un acuerdo para que la empresa brasileña Petrobras se retire del país y el gobierno asuma temporalmente el servicio, evitando despidos.

"Este es un paso importantísimo en función de los dos objetivos que teníamos: el resguardo del servicio público de gas natural y de las fuentes de trabajo", dijo en rueda de prensa el vocero del gremio, Alejandro Acosta, tras la asamblea de trabajadores que por unanimidad y entre vítores decidió levantar el paro.

El presidente Tabaré Vázquez anunció el martes en la ciudad argentina de Santa Fe, donde se encuentra para participar de la cumbre de mandatarios del Mercosur, que tras reunirse con los principales directivos de Petrobras se acordó el retiro de la firma brasileña del país "en muy buenos términos".

Aclaró además que el Estado se encargará de la gestión del servicio mientras se inicia un proceso para buscar inversores.

"En una reunión muy respetuosa y constructiva, desvinculamos a Petrobras Brasil de Uruguay y Uruguay se queda con todos los activos que tenía Petrobras en Uruguay", expresó el mandatario en declaraciones a una radio local.

Esto implica que no se perderán puestos de trabajo, uno de los motivos que tenía al sindicato en huelga general desde el 10 de junio.

- Una experiencia "nefasta" -

El acuerdo pone punto final a un largo conflicto, que en su punto más álgido propició la ocupación de la instalaciones de la empresa por parte de los trabajadores e incluso una huelga de hambre.

Petrobras, sumida en el escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato" en Brasil, alega que su actividad en Uruguay es deficitaria y había expresado su intención de abandonar el país como parte de un proceso de reducción de activos para reposicionar su negocio.

Los trabajadores acusaban a la firma de "abandonar la gestión responsable" del servicio de gas por cañería, del cual es concesionaria desde el año 2004, y pedían al gobierno que le quitara esa licencia. También reclamaban por la reducción de la plantilla laboral y la amenaza de más despidos.

"La experiencia con Petrobras ha sido nefasta. (Es) una empresa que no ha peleado por mejorar la cantidad de usuarios, no ha tenido una política de ampliación, ha declarado que no le interesa estar en Uruguay... Naturalmente, no son esas las inversiones que Uruguay necesita para construir desarrollo productivo con justicia social", dijo este miércoles al término de la asamblea el presidente de la central sindical PIT CNT, Fernando Pereira.

Ahora resta iniciar la transición. En un comunicado, el gobierno informó que "se tomarán las medidas administrativas necesarias para poner fin a las concesiones vigentes antes del 30 de setiembre".

"Sea quien sea" que gestione de ahora en más el servicio público de gas natural, "nosotros vamos a aportar nuestro esfuerzo para desarrollar la empresa y que tenga la rentabilidad necesaria", agregó Acosta, el dirigente del sindicato del gas.

"Creemos que con un poco de voluntad y cambio de gestión es posible".