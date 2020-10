Sin noticias de Tesla: la compañía de Musk se aleja de la prensa

¿Cuáles son las novedades en Tesla? Es difícil decirlo porque el famoso fabricante de coches eléctricos parece haber dado el inusual paso de desmontar su departamento de relaciones con los medios, encargado de responder a los periodistas.

Las llamadas y correos electrónicos que se envían a la sede de Tesla por parte de la AFP o de cualquier otro medio de comunicación no reciben respuesta, a pocos días de que la compañía emita sus resultados financieros trimestrales.

La página especializada de noticias Electrek informó este mes que Tesla había disuelto su departamento de relaciones con los medios, convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles que corta con la prensa.

Todavía sigue comunicándose con sus inversores y con el público directamente desde su página web, en las presentaciones y a través de la cuenta de Twitter de su presidente, Elon Musk, a quien siguen 39 millones de usuarios.

Pero los medios de comunicación que suelen cubrir Tesla expresaron su frustración al no poder tratar con ellos.

"No obtuve una respuesta de Tesla en meses", contó Steve LeVine, periodista de Medium que sigue el sector de los coches eléctricos. "No puedo decir cuántos meses hace. Pero no recuerdo una respuesta recientemente", añadió.

Las consultas a las oficinas de Tesla tanto en China como en Europa tampoco dan fruto.

Si bien muchas grandes compañías son muy reservadas con los medios, la decisión de Tesla de alejarse completamente de la prensa no tendría precedentes para una empresa de su tamaño.

En una entrevista reciente con un podcast del New York Times, Musk expresó frustración con la cobertura de los medios a un evento en septiembre, en el que la compañía había desvelado sus últimas tecnologías.

"La cobertura mediática del evento fue triste", valoró. "La mayoría de la cobertura de la prensa fue un triste reflejo de su comprensión", lanzó.

Romper con la tradición no es, sin embargo, algo nuevo para Tesla, el único gran fabricante de autos que vende directamente a los clientes, evitando así a los distribuidores independientes pese a las restricciones en algunos estados.