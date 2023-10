Milei confirma su plan de dolarización en Argentina y dólar informal rompe récord

El candidato ultraliberal a la Presidencia argentina, Javier Milei, favorito en las encuestas para los comicios del 22 de octubre, confirmó este lunes sus planes de dolarizar la economía y recomendó a los ahorristas evitar el peso argentino.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre, en la cual recomendó no renovar los plazos fijos en moneda local, un día después de un debate entre los aspirantes a la Presidencia.

El valor del dólar en el mercado oficial, controlado por el gobierno, se mantuvo el lunes en 365 pesos. En cambio, en el mercado informal, el 'dólar blue' o paralelo rompió un récord y cotizó a 945 pesos, con una brecha de más de 160% con la cotización oficial.

Milei, favorito en las encuestas para la primera vuelta electoral, había dicho días atrás que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar".

Este mismo lunes, el Banco central aseguró que "el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento" y que su política monetaria "procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos".

"El ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia" o garante, remarcó la entidad en un comunicado.

Milei reiteró que tiene "la convicción de cerrar el Banco Central, lo cual se hace operativamente dolarizando. Pero después la gente va a elegir la moneda que quiera".

Argentina sufre una fuerte escasez de divisas que erosiona sus ya menguadas reservas internacionales, en medio de un proceso inflacionario que llevó el índice de precios a más de 120% en 12 meses a agosto.

El 14 de agosto, al día siguiente de que Milei se colocase como el más votado en las primarias (29,8%), el ministro de Economía y candidato presidencial de la oficialista Unión por la Patria (peronismo de centro-izquierda), Sergio Massa, devaluó cerca de 20% el peso.