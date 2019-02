Médicos de EEUU recetan fentanilo en exceso, según investigación »

Martes 19 de Febrero de 2019 - Desde Washington (AFP)

El fentanilo, un potente y peligroso analgésico que ha provocado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos, ha sido recetado en exceso por los médicos, según un artículo publicado el martes en una revista especializada.

El medicamento es un opioide sintético que puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina y se consigue en el mercado negro.

El fentanilo es recetado en casos excepcionales de cáncer, supuestamente bajo estrictas condiciones y se vende en forma de pastillas, píldoras o sprays que se colocan debajo de la lengua.

Se supone que sólo se utiliza en pacientes con cáncer en los que otros opioides fueron insuficientes. Sin embargo, el artículo del Journal of the American Medical Association (JAMA) indicó que esto no ha estado ocurriendo.

La investigación, llevada adelante por expertos de la Universidad John Hopkins, reveló que entre un tercio y la mitad de los miles de pacientes a los que se les recetó fentanilo no debería haber recibido el medicamento.

Uno de cada cinco médicos no sabían que el fentanilo debía ser utilizado supuestamente sólo para ciertos tipos de cáncer, según los investigadores.

Como resultado de esto, fue recetado de manera incorrecta para condiciones menos graves como dolor de espalda o dolores de cabeza crónicos.

"La droga puede matarte", dijo Caleb Alexander, uno de los autores y codirector del Centro para la Seguridad y Eficacia de Medicamentos en John Hopkins. "No hay duda de que hubo individuos que murieron por la prescripción inapropiada de estos productos", indicó.

El fentanilo es considerado la droga más letal en Estados Unidos, en medio de una epidemia que dejó más de 70.000 muertos en el país por sobredosis de opioides. A este poderoso analgésico se le atribuye la muerte de estrellas de rock como Prince y Tom Petty, por ejemplo.

