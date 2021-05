Los colonos europeos provocaron extinción masiva de reptiles en islas Guadalupe

La llegada de los colonos europeos llevó a una extinción masiva de entre el 50% y el 70% de las poblaciones de serpientes y lagartos de las islas Guadalupe, según un gran estudio de fósiles publicado el miércoles.

El artículo, publicado en la revista Science Advances, destaca el impacto humano en animales que a menudo se consideran menos "carismáticos" y, por lo tanto, se descuidan en los estudios científicos, escribieron sus autores.

Corentin Bochaton, del Max Planck Institute for the Science of Human History de Alemania y el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, dijo que él y sus colegas estudiaron 43.000 restos óseos de reptiles de las seis islas del archipiélago caribeño.

"Lo que encontramos es que tenemos una biodiversidad masiva en registros antiguos, con varias especies que desconocíamos que estaban presentes allí en el pasado, y también varias especies que nunca fueron descritas antes", indicó Bochaton, el autor principal, a la AFP.

El equipo analizó los restos de 16 taxones o grupos de animales en 31 sitios de Guadalupe, un territorio francés en el Caribe.

Estos fueron clasificados en cuatro períodos: al final del Pleistoceno tardío (32.000 a 11.650 años atrás), el Holoceno antes de la llegada de los humanos (que comenzó hace 11.650 años), el período de habitación indígena y el período moderno.

- Reconstruir la historia evolutiva -

Mediante la datación por carbono de los restos y el sedimento circundante pudieron reconstruir la historia evolutiva de la región y descubrieron que la extinción masiva se produjo solo en los últimos 500 años.

Las islas podrían haber sido habitadas por primera vez por humanos hace 5.000 años. Colón llegó al archipiélago de Guadalupe en 1493, mientras que la colonización francesa comenzó en 1635 y llevó a la desaparición de la población autóctona de Guadalupe en 20 años.

"No observamos extinción en épocas de los indígenas", dijo Bochaton.

El registro fósil también mostró que las especies de reptiles pudieron sobrevivir a la transición climática al final de la última Edad de Hielo, cuando esta región se volvió más cálida y húmeda.

En cuanto a lo que llevó a la erradicación de especies como la lagartija de cola rizada o la boa de Marigalante, los autores creen que los gatos, las mangostas, los mapaches e incluso las ratas de los colonos fueron los principales culpables.

Los reptiles más pequeños corrieron con mejor suerte que los más grandes, lo que podría ser indicativo de las preferencias de los depredadores invasores.

Sus datos también revelaron que las especies que viven en los árboles se vieron menos afectadas, lo que Bochaton dijo que podría deberse al papel de la agricultura en la destrucción de los hábitats de los que viven en el suelo.

El científico dijo que el trabajo pone en relieve la importancia de usar datos fósiles para determinar cómo los humanos impactaban la biodiversidad de una región.

En el caso de Guadalupe, la transformación fue tan rápida y tan violenta que ocurrió antes de que los naturalistas contemporáneos tuvieran tiempo de documentar la fauna.

La investigación es difundida en un momento en que se reconoce cada vez más que los reptiles tienen un papel importante que desempeñar en los ecosistemas, desde la dispersión de semillas y la polinización hasta en la ingeniería de ecosistemas.