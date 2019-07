Viernes 12 de Julio de 2019 - Desde Madrid (AFP)

A fuerza de manifestarse en las puertas de los hoteles, las limpiadoras españolas conocidas como las "Kellys" cosecharon numerosas victorias y exportaron a Europa su reivindicación: acabar con la precariedad del oficio que las agota y empobrece.

"Señalamos los hoteles gritando delante de sus puertas 'allí, allí se explota'. Nos tienen un poco de miedo", resume la portavoz del movimiento, Myriam Barros, de 40 años.

Estas mujeres discretas apenas evidentes para los huéspedes, se transforman en "guerreras", asegura Barros, cuando se ponen la camiseta verde de activistas.

El movimiento de las "Kellys", contracción de "las que limpian", nació en 2014 en Facebook. Dos años más tarde, conformaron una asociación.

Desde entonces, "han logrado que el trabajo muy duro de unas 150.000 camareras de piso, que era invisible, sea visible en el conjunto de la sociedad", se congratuló Gonzalo Fuentes, del sindicato Comisiones Obreras.

- "La higiene es aparente" -

Segundo destino turístico a nivel mundial, España volvió a tener un año récord en 2018 al recibir a 82 millones de visitantes internacionales.

Las Kellys aprovechan la coyuntura para hacer un llamado de atención.

En Twitter, su sección madrileña pide al turista: "No te alojes en hoteles externalizados y pide esa información antes de reservar. Si no lo haces por nosotras hazlo por ti, porque la calidad de las estrellas ya no es garantía y la higiene es aparente".

Desde la reforma de la ley del trabajo en 2012, muchos hoteles echaron a sus empleados y subcontrataron empresas de limpieza, degradando considerablemente las condiciones de trabajo y disminuyendo los salarios en un 40%, según Barros.

Empleada en un hotel cuatro estrellas en Lanzarote (Canarias), con un sueldo de 1.600 euros al mes, se considera "una privilegiada".

Pero sus colegas "externalizadas" en todo el país limpian "más de 400 habitaciones al mes por una media de sueldo de 800 euros (900 dólares) netos", y se exponen a ser despedidas si protestan o se enferman.

En la ciudad costera de Benidorm (sureste), "en ocho hoteles que hemos denunciado este invierno han tenido que darnos dos días libres seguidos, porque inspección (del trabajo) les obligaba", relata a la AFP la portavoz local de las "Kellys", Yolanda García, de 55 años.

Pero "seguimos haciendo un promedio de 25 o 27 habitaciones al día, y es peor en verano", se queja.

Contactada por la AFP, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos declinó hacer comentarios.

- 3 euros por habitación en hotel 5 estrellas -

En nombre de las "Kellys", Myriam Barros recibió en marzo el premio "TO DO" de derechos humanos, en la feria de turismo internacional de Berlín.

En 2017, el colectivo envió una delegación al Parlamento Europeo para denunciar la subcontratación generalizada.

En la plaza de España en Madrid se ubica "un hotel cinco estrellas donde las camareras no llegan a 3 euros por habitación" limpia, y en otro recinto de lujo en la céntrica ubicación, "las camareras externalizadas no llegan a 2,5 euros por habitación", dice Ángela Muñoz, de 56 años.

Así, es imposible ofrecer "calidad" e higienizar correctamente las habitaciones, afirma.

El año pasado, las "Kellys" fueron recibidas por el entonces presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, poco antes de ser desalojado del poder.

En ese momento, "se nos incluyó en una lista que reconoce las enfermedades profesionales" que sufren las camareras de piso, recuerda Barros.

La asociación espera ver cómo actúa el actual jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La ministra y la secretaria de Estado de Turismo "se han reunido en varias ocasiones con las 'Kellys' para tratar su situación", indicó una fuente del gobierno, que mencionó "gestiones" para regular la subcontratación.

En 2016, la entonces oposición socialista presentó sin éxito una ley para "garantizar a·los trabajadores que son subcontratados (...) las mismas condiciones que tendrían de ser contratados directamente".

La asociación sueña con una "ley Kellys" que prohíba la externalización de la limpieza. La actividad principal de un hotel es la limpieza porque los clientes "alquilan habitaciones limpias", agrega Ángela Muñoz.

Motocicletas Yamaha modelo T-MAX presentarían fallas en faja (05/03/2019)

Digemid comunica resultado crítico de calidad en fármaco HIERRONIM 2,5% Solución Oral (05/03/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (04/03/2019)

Vehículos Jeep Cherokee presentarían problemas en el acelerador (27/02/2019)

Digemid comunica resultado crítico de calidad en cápsulas de ASEPXIA (11/02/2019)

Otras noticias

Los reguladores no son los únicos en desconfiar del proyecto de Facebook de lanzar una moneda virtual, pues los propios partidarios de las criptomonedas critican severamente la iniciativa, aunque le reconocen algunos efectos positivos.

La economía china creció en el segundo trimestre a su ritmo más lento en casi tres décadas, en plena guerra comercial con Estados Unidos y en un contexto de debilitamiento de la demanda mundial, estiman expertos consultados por la AFP.

Secretario de Trabajo de EEUU dimite tras críticas por caso Epstein » El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, renunció el viernes en medio de críticas por haber dado un trato favorable al multimillonario Jeffrey Epstein en un caso de abuso de menores cuando era fiscal hace una década.

La policía de Gibraltar detiene a otros dos oficiales del petrolero iraní » La policía de Gibraltar arrestó este viernes a otros dos oficiales del petrolero iraní interceptado hace una semana por las sospechas de que transportaba su cargamento a Siria, anunció la policía de este territorio británico.

India lanza una sonda para posar un rover explorador en la Luna » India lanza el lunes al espacio su segunda misión lunar con el objetivo de convertirse en la cuarta nación en lograr posar un aparato en la Luna, un paso muy importante para su ambicioso programa espacial.

El comercio chino decrece en plena guerra comercial con EEUU » La economía china creció en el segundo trimestre a su ritmo más lento en casi tres décadas, en plena guerra comercial con Estados Unidos y en un contexto de debilitamiento de la demanda mundial.

Trabajadores de General Electric protestan en la salida de la 7ª etapa del Tour » Una treintena de trabajadores de General Electric (GE) formaron este viernes en Belfort (este de Francia) una guardia de honor en la salida de la 7ª etapa del Tour de Francia para alertar otra vez sobre el plan social que les afecta.